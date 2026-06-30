Hospital San Miguel Arcángel abre sala gratuita para atender adolescentes en crisis emocional

La apertura de esta unidad coincide con el ingreso del primer paciente que necesitaba atención especializada, según informaron las autoridades durante la inauguración.

Panamá/Los adolescentes de entre 12 y 17 años que enfrenten una crisis de salud mental ya cuentan con un espacio especializado para recibir atención en el Hospital San Miguel Arcángel. Este martes fue inaugurada la nueva Sala de Bienestar Emocional, creada para brindar atención gratuita a jóvenes que requieran apoyo psicológico y psiquiátrico.

La apertura de esta unidad coincide con el ingreso del primer paciente que necesitaba atención especializada, según informaron las autoridades durante la inauguración.

La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, destacó que este espacio responde a una necesidad que existía desde hace años para los adolescentes que no tienen acceso a servicios privados.

Y la necesidad de esta sala era un pedido prácticamente nacional y no había una sala para adolescentes entre los doce y diecisiete años que no fuera una sala privada. Esta es una sala que puede atender a todas las personas que no tienen seguro social, que no tienen sus recursos, pues esta sala va a poder atender a esos muchachos", manifestó.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, advirtió sobre el aumento de los problemas de salud mental entre los jóvenes y la importancia de ofrecer atención oportuna.

Bueno, la sala tiene la atención básica necesaria para poder atender a todas las personas que están sufriendo de este flagelo tan importante que antes pasaba desapercibido. Ya nosotros sabemos y hemos visto cómo ha aumentado la tendencia a suicidio, inclusive en ciertas provincias más que otras, pero a nivel nacional está aumentando, especialmente en los adolescentes".

El titular de Salud explicó que este tipo de instalaciones permitirá intervenir a tiempo y ofrecer un tratamiento integral a los pacientes.

Este tipo de estructuras son fundamentales para poder atenderlos bien y sacarlos de la crisis para que vuelvan a ser otra vez personas productivas, personas que van a tener mucho que aportarle a la sociedad, siempre y cuando se les atienda adecuadamente", dijo.

La nueva sala atenderá a adolescentes no solo de la provincia de Panamá, sino también de otras regiones del país que requieran este servicio especializado.

Las autoridades precisaron que la atención será gratuita. No obstante, los pacientes deberán cumplir con el protocolo de evaluación médica para determinar si requieren ser remitidos a esta unidad, la cual cuenta con las condiciones de seguridad necesarias y un equipo multidisciplinario para brindar atención psicológica, psiquiátrica y acompañamiento emocional a adolescentes en crisis.

Con información de María De Gracia.