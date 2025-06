Ministra de Educación advierte que docente que no regrese el lunes será reemplazado

Panamá/En medio del conflicto que mantiene paralizado el sistema educativo en varias regiones del país, la ministra de Educación, Lucy Molinar, lanzó este sábado un firme mensaje a los educadores en huelga: quienes no retomen clases el lunes serán reemplazados.

No es lo que se quiere, pero el docente que no llegue el lunes tendrá que asumir las consecuencias de sus actos, será reemplazado”, afirmó Molinar, dejando claro que el derecho a la educación de los estudiantes está por encima de cualquier diferencia política.

La huelga docente ya se extiende por casi un mes sin clases, durante el cual se ha perdido un trimestre completo. Pese a que muchos docentes están asistiendo a sus aulas, varios estudiantes en todo el país siguen sin recibir clases en sus escuelas.

Molinar enfatizó que el Gobierno ha sido tolerante y respetuoso con el derecho de los docentes a expresar su desacuerdo, pero que ahora corresponde al Ministerio defender el derecho de los estudiantes a recibir clases. “Hemos sido bien tolerantes. Ahora nos toca defender el derecho de los estudiantes”, recalcó.

Para nosotros, la prioridad es el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Por encima de nuestras diferencias están los estudiantes. Hemos sido tolerantes, hemos respetado su derecho a manifestar su desacuerdo, a realizar su actividad, pero ahora nos toca defender el derecho de los estudiantes”, precisó.

Aseguró que los docentes que regresen a las aulas serán recibidos con normalidad, mientras que quienes deseen mantenerse en actividades políticas deberán asumir una decisión definitiva: “El que no quiere dar clases, que quiere hacer actividad política, su opción es la política. Tendremos que reemplazarlo porque no quiere atender a los alumnos”.

Molinar también advirtió que el incumplimiento del deber conllevará consecuencias salariales. “No se puede quebrantar las leyes. El que no cumplió con su deber, no cobra”, dijo. E hizo un llamado a los docentes: “Vuelvan a clase y comenzamos de nuevo”.

En declaraciones emitidas tras una semana de creciente tensión en la provincia de Bocas del Toro, la ministra expresó su preocupación por los hechos violentos y los daños que, según dijo, buscan desestabilizar al país.

Lo que está pasando en Bocas del Toro te da el tono de lo que hay detrás. Aquí algunos grupos lo que están buscando es desestabilizar el país, independientemente del gobierno que esté. Eso no es justo”, señaló. Y agregó: “Eso no es lucha política, ni conquista de ningún tipo, eso es terrorismo contra el país”.

Gremios en desacuerdo

Por su parte, Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, dijo el viernes que la huelga sigue en pie.

Sigue la huelga indefinida, ya eso lo hemos decidido y lo hemos dicho ya en otro espacio”, dijo el dirigente magisterial el viernes.

Los gremios docentes aseguran que no hay ninguna propuesta del Gobierno para derogar la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social, lo que mantiene la postura firme de continuar el paro. “Nos vamos a mantener en la huelga indefinida”, enfatizó Ábrego.

Frente a las advertencias del Meduca de que se les pueda reemplazar, algunos docentes han señalado que reemplazarlos sería ilegal y que, de llevarse a cabo, Panamá estaría incumpliendo tratados internacionales en materia laboral y de educación.

No obstante, la ministra Molinar respondió de manera tajante: "¿Si se puede hacer? Claro que sí. ¿Lo van a hacer? Nos toca. Porque por encima de todo está el derecho a la educación de los estudiantes”.

Los docentes insisten en un diálogo, sin embargo, la ministra a dicho que lo que se reclama no es un tema educativo. En tanto, Gabriel Diez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, reveló el viernes que para la próxima semana está programada una reunión con los gremios docentes, la iglesia y el gremio empresarial. A la vez, hizo un llamado a la paz.

Molinar también anunció que el caso de Bocas del Toro será objeto de análisis por parte del Ministerio de Educación, dadas las circunstancias particulares que atraviesa la provincia.

Con información de Meredith Serracín.