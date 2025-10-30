Sinaproc reduce los niveles de alerta tras el paso del huracán Melissa

El Sinaproc recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades en ríos y quebradas durante condiciones adversas y asegurar estructuras livianas ante los vientos.

Mapa de alerta del Sinaproc
Mapa de alerta del Sinaproc / Sistema Nacional de Protección Civil

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este jueves que, tras los análisis técnicos y científicos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el país ya no se encuentra bajo la influencia indirecta del huracán Melissa.

En consecuencia, se decidió reducir los niveles de alerta en los distritos que mantenían condiciones de riesgo. La alerta roja pasó a amarilla en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Veraguas, mientras que se declaró alerta verde a nivel nacional.

El Imhpa mantiene la vigilancia meteorológica ante la aproximación de un frente frío proveniente del Golfo de México, el cual podría generar vientos fuertes y lluvias de intensidad variable, principalmente en zonas montañosas y del litoral caribeño. Además, se mantiene el aviso por mar de fondo en ambos litorales del país.

Distritos en alerta verde

  • Chiriquí: Boquete
  • Veraguas: Cañazas, La Mesa, Las Palmas y Santa Fe
  • Comarca Ngäbe Buglé: Besiko, Mironó, Müna, Nole-Duima, Nürrüm, Jirondai, Kankintú, Calovébora y Kusapín
  • Coclé: La Pintada

Distritos en alerta amarilla

  • Chiriquí: Tierras Altas, Renacimiento y Barú
  • Veraguas: Soná, Río de Jesús y Mariato
  • Los Santos: Tonosí
  • Herrera: Las Minas

El comunicado también exhorta a las instituciones y gobiernos locales a mantener la vigilancia y garantizar la disponibilidad de recursos ante cualquier eventualidad.

La entidad indicó que la alerta verde rige a partir de las 9:00 p.m. del 30 de octubre de 2025, y se mantendrá vigente hasta que las condiciones meteorológicas sean consideradas estables por el Imhpa.

Líneas de emergencia: 520-4426 / 911

Significado de alertas, mapa actualizado al 30 de octubre de 2025
Significado de alertas, mapa actualizado al 30 de octubre de 2025 / Sistema Nacional de Protección Civil

