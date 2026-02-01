Idaan reporta más del 90% de recuperación del suministro de agua; puntos altos podrían normalizarse este lunes

El director de la institución señaló que la mayoría de los puntos altos podrían recuperar el servicio durante la noche , mientras que para mañana se proyecta una cobertura de entre 90% y 95% en toda la ciudad.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el servicio de agua potable se encuentra prácticamente restablecido en toda la ciudad, luego de los trabajos realizados en el anillo hidráulico del Este, los cuales incluyeron labores de mantenimiento y mejoras en la red de distribución.

El director del IDAAN, Rutilio Villarreal, explicó que los sistemas ya reflejan indicadores positivos y que actualmente el proceso se encuentra en la fase de presurización, necesaria para alcanzar los niveles óptimos de funcionamiento, especialmente en los sectores elevados.

“En este momento el agua ya está llegando a prácticamente toda la ciudad. Ahora estamos presurizando el sistema para alcanzar los niveles normales de operación. Como siempre, las partes altas son las últimas en recuperarse”, indicó Villarreal.

De acuerdo con el director, el descenso en el consumo durante la tarde y la noche favorece una recuperación más rápida, por lo que se espera que la mayoría de las áreas elevadas cuenten con el servicio durante la noche, mientras que para mañana se proyecta una cobertura de entre 90% y 95% en toda la ciudad.

Villarreal hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte los sectores donde aún no haya suministro, a través de las plataformas digitales del IDAAN en X e Instagram, señalando que esta información es clave para identificar comportamientos de la red y dirigir de manera eficiente a las cuadrillas técnicas.

El funcionario destacó además el papel del Centro de Control y Monitoreo, una herramienta tecnológica que permite al IDAAN conocer en tiempo real el estado de la red y las plantas potabilizadoras, marcando —según dijo— “el futuro de la modernización del IDAAN” para una red tan compleja como la de Panamá, Arraiján y La Chorrera.

Durante la paralización del sistema, el IDAAN también desplegó un operativo especial de carros cisterna, priorizando la atención de hospitales y centros de salud, en coordinación con la Caja de Seguro Social, que mantuvo sus operaciones con normalidad.

En cuanto a los trabajos ejecutados, Villarreal detalló que se aprovecharon las labores para realizar mantenimientos clave, entre ellos el cambio de tres válvulas en estaciones de bombeo, la instalación de una válvula expulsora de aire en la línea de 66 pulgadas proveniente de Chilibre, trabajos en varios puntos de la red y la inspección de las pantallas y filtros de la planta potabilizadora.

Asimismo, se establecieron con mayor precisión los límites operativos entre la planta de Miraflores, administrada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), y la de Chilibre, con el objetivo de optimizar la distribución y el control de presiones en el sistema.