Ifarhu: Conoce el cronograma de pago del PASE-U en Coclé y Chiriquí

Toca el archivo correspondiente para conocer el calendario de pago en Coclé, Aguadulce, Bugaba, Barú y Chiriquí .

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó el cronograma para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) para las provincias de Coclé y Chiriquí.

El desembolso comenzará el próximo lunes 20 de octubre al viernes 24 de octubre, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

El beneficio ya se ha entregado en Herrera, Los Santos, Colón, Darién, Tortí, Veraguas y Panamá Oeste.

Pago PASE-U Coclé

El Ifarhu informó que al momento de cobrar el beneficio deben presentar:

La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad), ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

Pago PASE-U Aguadulce

En caso de que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

Una (1) copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

Pago PASE-U Chiriquí

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el Programa PASE-U, se establece lo siguiente:

En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.

Esta nota deberá estar acompañada de copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.

Pago PASE-U Bugaba

También, la entidad reitera las causas para suspensión del beneficio PASE-U:

Incumplimiento de la asistencia legalmente establecida en la norma de planteles educativos para: primaria, premedia y media, de acuerdo con lo requerido para cada asignatura.

Expulsión del estudiante.

No hacer uso adecuado de la asignación otorgada por el programa.

Presentar o utilizar documentos falsificados o adulterados, con la finalidad de optar por la asignación del programa.

La no asistencia del acudiente o tutor legal del estudiante, a las reuniones de seguimiento académico y de conducta con los maestros y tutores, según el calendario del centro educativo.

Incurrir en infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.

Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requerimientos establecidos en la ley.

Por renuncia del acudiente o tutor legal del estudiante de manera expresa.