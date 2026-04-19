Imhpa mantiene aviso por propagación de incendios y altos niveles de radiación UV

Las áreas con mayor riesgo incluyen las provincias de Chiriquí, Veraguas, provincias centrales, Panamá Oeste, así como zonas comarcales.

Ciudad de Panamá./El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que desde el sábado 18 hasta el próximo 23 de abril se mantiene una alerta preventiva por incendios de herbazales, debido a la intensificación de focos de calor en el sector del Pacífico panameño.

Las autoridades informaron que las áreas con mayor riesgo incluyen las provincias de Chiriquí, Veraguas, provincias centrales, Panamá Oeste, así como zonas comarcales.

El aviso de vigilancia destaca que, debido a las condiciones atmosféricas actuales, la propagación de incendios puede ser extremadamente rápida, por lo que instan a la población a evitar cualquier tipo de quema, ya que el riesgo es elevado.

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Aunado a este panorama, advirtieron sobre el aumento en los niveles de radiación ultravioleta en el país.

“Se observa la ausencia de nubosidad y de lluvias en las últimas horas. También se registra baja humedad en el aire, lo que ha generado múltiples focos de calor en gran parte del Pacífico panameño, asociados a incendios de masa vegetal”, indicó el pronosticador del Imhpa, Rafael Morán.

Morán recomendó el uso de protector solar de 30 FPS o más, vestir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, así como el uso de paraguas o sombreros de ala ancha.

Además, el Imhpa reitera a la población evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Con información de Heady Leane Morán.