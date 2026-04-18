Inadeh capacita instructores en instalación y mantenimiento de paneles solares

Los conocimientos serán replicados en cursos dirigidos a la población en distintas regiones del país.

Ciudad de Panamá./Un total de 26 instructores del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), participaron en una capacitación sobre instalación y mantenimiento de paneles solares, como parte de un programa que busca ampliar la formación en energías renovables en el país.

La jornada que se realizó del 14 al 16 de abril en Guararé reunió a docentes de 16 centros de formación a nivel nacional.

Según explicó Asdrúbal Ulloa, director de Formación Profesional del Inadeh, el objetivo es fortalecer la enseñanza y adaptarla a las necesidades actuales del sector energético.

El entrenamiento, orientado al programa “Instalador y Mantenedor de Sistemas Fotovoltaicos”, incluyó prácticas sobre instalación, mantenimiento, seguridad y funcionamiento de sistemas fotovoltaicos.

Con esta iniciativa, la institución busca ampliar las oportunidades de capacitación en un área con creciente demanda, vinculada al uso de energías limpias.