Incautan 65 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en un puerto del Pacífico

La mercancía estaba oculta en el contenedor, que tenía previsto realizar un transbordo en Panamá y continuar hacia Australia , su destino final.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 65 paquetes de presuntas sustancias ilícitas fueron incautados en un puerto del Pacífico panameño, dentro de un contenedor procedente de Estados Unidos, según reporte de la Policía Nacional.

La mercancía estaba oculta en el contenedor, que tenía previsto realizar un transbordo en Panamá y continuar hacia Australia, su destino final.

El reporte no precisa el tipo de sustancia incautada ni identifica el puerto donde se realizó el hallazgo.