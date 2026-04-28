Incertidumbre en la Asamblea por el no pago a colaboradores de la bancada Vamos

El foco está en un grupo de colaboradores de la bancada Vamos que se mantienen bajo supuesta "licencia sin sueldo", lo que podría dejarlos sin recibir salario en este periodo legislativo que culmina este jueves 30 de abril.

Panamá/La incertidumbre sobre el pago de funcionarios de la Asamblea Nacional vuelve a estar en el centro del debate, en momentos en que debería hacerse efectivo el cobro de quincena.

El foco está en un grupo de colaboradores de la bancada Vamos que se mantienen bajo supuesta "licencia sin sueldo", lo que podría dejarlos sin recibir salario en este periodo legislativo que culmina este jueves 30 de abril.

El secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado, aclaró que hasta ahora no existe ninguna solicitud formal de información por parte de la Contraloría General sobre estos casos específicos, pese a que ya prácticamente un año cuenta con auditores de esa entidad alojados en el Legislativo.

Ya prácticamente un año, cuidado que hoy un año exacto, llegaron los auditores de la Contraloría aquí a la Asamblea, que me tocó a mí mismo recibirlos, y desde entonces se les ha asignado una oficina permanente. Los auditores no han parado ni han concluido. Ellos empezaron revisando documentación de la administración anterior y entiendo han ampliado esa auditoría. Sin embargo, eso no necesariamente guarda relación con la situación que ha expresado la bancada Vamos”, explicó.

Al ser consultado sobre requerimientos recientes de la Contraloría, sostuvo que “hasta el día de hoy, a través de la Secretaría, no hemos recibido ninguna documentación, ninguna solicitud de información por parte de la Contraloría”.

Sobre el impacto en los salarios, indicó que el estatus laboral será determinante. “En efecto, si se mantienen en ese estatus, la verdad es que no cobrarían ahora. No sé si en el transcurso del día de hoy se ha dado algún cambio de estatus. La verdad, esa información no la tengo, pero si se mantiene, pues obvio que no”.

Según datos de la propia bancada Vamos, se trataría de 39 funcionarios distribuidos en al menos ocho despachos. Hasta la tarde de este martes no se había informado sobre cambios en su condición.

El tema no pudo abordarse en una reunión que estaba prevista con el contralor general el martes, la cual fue suspendida a última hora, pese a que también participarían el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, y diputados de la bancada.

Mientras tanto, se mantiene la expectativa sobre si estos casos se sumarán a otros siete funcionarios cuyos salarios ya fueron retenidos por la Contraloría en el marco de investigaciones en curso.

Con información de Meredith Serracín.