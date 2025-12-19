Influenza A H3N2: Caja de Seguro Social refuerza vigilancia epidemiológica ante alerta por detección de casos

Entre las medidas adoptadas se incluye el seguimiento integral de los síndromes respiratorios en todos los niveles de atención, con la toma y procesamiento de muestras en casos graves o fallecidos, a fin de caracterizar los virus circulantes y detectar posibles cambios en su comportamiento

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el refuerzo de la vigilancia epidemiológica en todas sus instalaciones de salud a nivel nacional, tras la alerta emitida por el Ministerio de Salud (Minsa) ante el aumento de casos de influenza A (H3N2), subtipo K, y de otras infecciones respiratorias agudas en el hemisferio.

Mediante una nota de prensa, la CSS informó que las acciones buscan fortalecer la detección temprana de casos, identificar oportunamente signos de gravedad y garantizar el acceso a intervenciones médicas eficaces, especialmente en pacientes con factores de riesgo.

Entre las medidas adoptadas se incluye el seguimiento integral de los síndromes respiratorios en todos los niveles de atención, con la toma y procesamiento de muestras en casos graves o fallecidos, a fin de caracterizar los virus circulantes y detectar posibles cambios en su comportamiento.

La institución también indicó que se garantizará el manejo adecuado de los casos graves, conforme a las directrices nacionales, incluyendo el acceso oportuno a antivirales para la influenza. Además, se promoverá la vacunación contra la influenza en los grupos priorizados, el refuerzo contra la COVID-19 en poblaciones de riesgo y la implementación de estrategias de prevención del Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

La coordinadora nacional de los servicios de urgencias de la CSS, Aurora Vernaza, exhortó a la población, especialmente a quienes presentan factores de riesgo, a aplicarse la vacuna contra la influenza, al ser más propensos a hospitalizaciones y a desarrollar cuadros respiratorios severos.

Asimismo, recomendó a las personas con síntomas gripales utilizar mascarilla, y pidió a los adultos mayores y a quienes padecen enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión o afecciones cardíacas, evitar eventos con grandes concentraciones de público o, en caso de asistir, hacerlo con las medidas de protección correspondientes.

La CSS reiteró el llamado a la población a mantenerse al día con sus esquemas de vacunación, adoptar medidas de autocuidado y acudir oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas respiratorios.