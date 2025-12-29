Influenza deja 99 fallecidos en lo que va de 2025, según informe del Minsa

Del total de personas fallecidas, el 86,9% (86) no contaba con vacuna contra la influenza.

Panamá/Las muertes por influenza en el país aumentaron a 99, de acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Salud, correspondiente a la semana epidemiológica N.° 50, lo que perfila que el año 2025 cerraría con ese total de defunciones asociadas a esta enfermedad.

Según el Departamento de Epidemiología, durante la semana comprendida entre el 7 y el 13 de diciembre de 2025 se notificó una nueva defunción por influenza, además de la actualización de una muerte correspondiente a la semana 48, lo que elevó el acumulado anual a 99 fallecimientos.

Del total de personas fallecidas, el 86,9% (86) no contaba con vacuna contra la influenza, mientras que el 91% (91) presentaba factores de riesgo, entre ellos condiciones relacionadas con la edad, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, inmunosupresión, afecciones neurológicas y enfermedades respiratorias.

Otras enfermedades respiratorias

En cuanto al síndrome gripal, durante la semana epidemiológica 50 se registraron 984 casos, con una tasa de 21.5 por cada 100,000 habitantes. En lo que va de 2025, el acumulado asciende a 52,281 casos, con una tasa de 1,144.3.

Por su parte, las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonías, reportaron 545 casos en la semana analizada, con una tasa de 11.9 por cada 100,000 habitantes. El acumulado anual alcanza los 20,375 casos.

El dengue y la malaria con más casos a nivel nacional

El informe epidemiológico detalla que no se notificaron casos de zika en la semana 50, manteniéndose un acumulado de 2 casos en 2025.

En el caso del dengue, hasta la semana epidemiológica N.° 50 se contabilizan 15,657 casos acumulados a nivel nacional, de los cuales 13,880 son sin signos de alarma, 1,670 con signos de alarma y 107 corresponden a dengue grave.

Para chikungunya, no se reportaron casos nuevos en la semana, aunque se actualizaron 4 casos de semanas anteriores, elevando el total anual a 35 casos.

La leishmaniasis notificó 23 casos en la semana actual, con un acumulado de 1,439 casos en 2025. También se notificaron 115 casos de malaria, para un acumulado de 11,037 casos en el año. Se mantienen 4 defunciones, todas en mujeres con edades entre 14 y 94 años, registradas en las regiones de Panamá Este (2), Veraguas (1) y Darién (1).

Respecto a la enfermedad por virus Oropouche, se reportó un nuevo caso en Panamá Este, además de la actualización de 3 casos de semanas previas en Panamá Este y Coclé, alcanzando un acumulado nacional de 694 casos en 2025.

Otras enfermedades

En cuanto a la fiebre por hantavirus, no se notificaron casos en la semana 50, manteniéndose un acumulado de 27 casos en el año. El síndrome cardiopulmonar por hantavirus registra 22 casos acumulados.

La leptospirosis suma 90 casos en lo que va de 2025, mientras que el gusano barrenador en humanos alcanza un acumulado de 114 casos. Para la viruela símica (Mpox), no se notificaron casos en la semana epidemiológica 50, manteniéndose un total de 16 casos en 2025.

Minsa insiste en extremar medidas higiénicas

En tanto, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de la participación comunitaria y del apoyo de los gobiernos locales para reducir la propagación de enfermedades, e hizo un llamado a la población a mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, el uso de gel alcoholado, el uso de mascarilla, acudir al médico ante síntomas, cubrirse al toser o estornudar, no automedicarse y asistir oportunamente a la instalación de salud más cercana.