Ifarhu inicia pago de becas PASE-U para 30,000 estudiantes en Herrera y Los Santos

Azuero/Cerca de 30,000 estudiantes de las provincias de Herrera y Los Santos comenzaron a recibir este lunes el pago de la beca PASE-U, en un proceso que cuenta con la presencia de los padres de familia.

La entrega de los fondos se realiza con la supervisión del director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, quien recorrió las provincias para supervisar el proceso.

El objetivo de esta beca es brindar apoyo a los estudiantes y sus familias para que puedan adquirir útiles escolares y cubrir otras necesidades educativas al inicio del año escolar.

“Estamos haciendo un desembolso superior a los 3.6 millones de balboas. Solo la provincia de Herrera recibe cerca de 2 millones de balboas. Por ello pedimos a los padres de familia un poco de paciencia, porque el personal con el que contamos es limitado. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para poder honrar este beneficio”, señaló Godoy.

El director del Ifarhu agregó que se están buscando alternativas para garantizar que los fondos sean utilizados exclusivamente en actividades educativas, cumpliendo con el propósito principal del programa PASE-U.

Con información de Eduardo Javier Vega