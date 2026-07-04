Intensifican trabajos de construcción del nuevo puente sobre el río Gariché en Chiriquí

La obra impactará a decenas de comunidades y a miles de productores agrícolas de estas regiones.

A partir de esta semana se intensificaron los trabajos de construcción del nuevo puente sobre el río Gariché, una infraestructura que permitirá conectar nuevamente las localidades de Renacimiento con Bugaba, en la provincia de Chiriquí.

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La obra impactará a decenas de comunidades y a miles de productores agrícolas de estas regiones, según informaron las autoridades locales.

El puente existente resultó afectado estructuralmente tras el paso de un camión con productos agrícolas, lo que motivó la necesidad de su reconstrucción. La nueva estructura contará con una doble vía, lo que permitirá el tránsito de una gran cantidad de cosecha proveniente de las zonas productoras de la región.

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De acuerdo con las autoridades locales, se estima que la obra tome al menos seis meses de construcción. Se espera que a finales de este año o a inicios del próximo, el puente pueda estar habilitado para su uso.