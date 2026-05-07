Iniciativa legislativa busca mayor transparencia en la proyección cultural del país

De acuerdo con la exposición de motivos del anteproyecto, actualmente las participaciones internacionales no cuentan con procesos uniformes de convocatoria pública ni criterios estandarizados de selección, lo que limita el acceso equitativo de artistas y gestores culturales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el objetivo de garantizar procesos más transparentes, participativos y equitativos en la representación cultural de Panamá en escenarios internacionales, la diputada Grace Hernández encabezó un cabildo abierto con artistas, gestores culturales y representantes académicos, en el que se debatió el anteproyecto de ley 616, una iniciativa que busca establecer un marco normativo para la selección y organización de los Pabellones Nacionales y Oficiales del país en eventos como bienales, ferias y exposiciones culturales.

La iniciativa legislativa pretende regular la participación del país en bienales, ferias y exposiciones de arte, cultura y humanidades, ante la ausencia de un sistema jurídico claro que defina los procesos de convocatoria, selección y representación oficial.

Según explicó la diputada Hernández, la propuesta surge como respuesta a la necesidad de transparentar y ordenar la forma en que Panamá presenta sus proyectos culturales en el exterior, garantizando mayor equidad para los actores del sector creativo nacional.

Durante el encuentro, el representante del Sindicato de Artistas de Danza de Panamá (Sadanpa), Félix Ruiz, destacó la importancia de este tipo de espacios de diálogo. “Es un esfuerzo colectivo e interdisciplinario que permite comunicar y hacer trascender el arte y la cultura de nuestro país”, señaló.

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De acuerdo con la exposición de motivos del anteproyecto, actualmente las participaciones internacionales no cuentan con procesos uniformes de convocatoria pública ni criterios estandarizados de selección, lo que limita el acceso equitativo de artistas y gestores culturales.

La propuesta plantea la creación de un comité interinstitucional encargado de coordinar las convocatorias y supervisar los procesos de selección. Este organismo estaría integrado por el Ministerio de Cultura, que lo presidiría, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), expertos en arte y curaduría, así como representantes de gremios culturales.

Asimismo, el anteproyecto establece que la selección de proyectos deberá realizarse mediante convocatorias públicas abiertas, divulgadas en medios oficiales y plataformas digitales, garantizando transparencia y participación.

En materia de financiamiento, la iniciativa contempla que el Estado asigne recursos de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y bajo normas de administración pública, formalizando la ejecución de los proyectos mediante convenios oficiales.

El cabildo abierto contó con la participación de representantes de la Universidad Nacional de Panamá, docentes, estudiantes, artistas, escritores y otros actores del sector cultural, quienes aportaron observaciones y propuestas para fortalecer la presencia de Panamá en el ámbito cultural internacional.