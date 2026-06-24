Innovador procedimiento devuelve la circulación a la pierna de una paciente en Colón

Este tipo de intervención representa una alternativa moderna para el tratamiento de enfermedades vasculares periféricas, ya que reduce los riesgos asociados a las cirugías tradicionales, acorta los tiempos de recuperación y mejora la calidad de vida de los pacientes.

Colón, Colón/La medicina especializada en la provincia de Colón dio un importante paso adelante con la realización de la primera revascularización endovascular en el nuevo Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo en la pierna de una paciente de 63 años y evitar complicaciones mayores en su extremidad.

La paciente sufría una obstrucción total en una de las arterias de la pierna, una condición que impedía el adecuado paso de sangre hasta el pie, provocándole dolor constante y poniendo en riesgo tanto su movilidad como la conservación de la extremidad afectada.

El procedimiento estuvo a cargo de un equipo especializado liderado por el doctor Kamal Thorne, cirujano vascular periférico, quien explicó que la intervención se realizó mediante una técnica mínimamente invasiva, sin necesidad de recurrir a una cirugía abierta.

Para ello, los especialistas accedieron al sistema vascular a través de pequeños puntos de entrada e introdujeron instrumentos especializados que avanzaron por la arteria hasta localizar la obstrucción. Con el apoyo de un angiógrafo, equipo que permite visualizar en tiempo real el interior de los vasos sanguíneos, fue posible identificar con precisión el área afectada y ejecutar el procedimiento para reabrir la arteria bloqueada.

Este tipo de intervención representa una alternativa moderna para el tratamiento de enfermedades vasculares periféricas, ya que reduce los riesgos asociados a las cirugías tradicionales, acorta los tiempos de recuperación y mejora la calidad de vida de los pacientes.

La realización de esta primera revascularización endovascular marca un hito para el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero y fortalece la capacidad de atención especializada en Colón, permitiendo que pacientes de la región tengan acceso a procedimientos de alta complejidad sin necesidad de ser trasladados a otros centros hospitalarios del país.