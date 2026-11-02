Sigue la instalación de carpas a familias que perdieron sus viviendas por el terremoto en Azuero

Algunos de los moradores beneficiados agradecieron la ayuda recibida, al considerar que representa un apoyo importante en medio de las dificultades que enfrentan después de perder sus hogares.

Los Santos/Las familias que perdieron sus viviendas por el terremoto del pasado 9 de octubre en la región de Azuero reciben un paliativo mientras esperan la construcción de un nuevo hogar. Se trata de la instalación de carpas familiares donadas por Copa Airlines y entregadas a través del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La donación consiste en 200 refugios familiares, que permitirán brindar alojamiento temporal a más de 1,000 personas afectadas por el sismo, principalmente en comunidades de la provincia de Los Santos.

Personal de Sinaproc estuvo a cargo de la entrega e instalación de las estructuras, que buscan ofrecer mejores condiciones de resguardo a quienes quedaron sin techo tras la emergencia.

De acuerdo con los funcionarios de la institución, las carpas cuentan con una cubierta que protege de la lluvia, un suelo acondicionado para evitar que el agua ingrese y materiales que ayudan a aislar el calor.

Además, por sus dimensiones, cada refugio tiene capacidad para albergar entre siete y nueve personas, lo que representa un alivio para las familias mientras esperan una solución habitacional permanente.

Algunos de los moradores beneficiados agradecieron la ayuda recibida, al considerar que representa un apoyo importante en medio de las dificultades que enfrentan después de perder sus hogares.

La donación fue realizada por Copa Airlines como parte de un esfuerzo de apoyo a las comunidades afectadas por el terremoto.

Las carpas representan una respuesta temporal ante las necesidades de alojamiento que persisten en las zonas afectadas, mientras avanzan las gestiones para que las familias puedan recuperar una vivienda segura.

Puedes leer: Mulino sanciona nueva ley que amplía descuentos y beneficios para jubilados y pensionados

Con información de Eduardo Javier Vega