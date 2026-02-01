Intercambiador de La Cabima entra en fase final con 99.4% de avance; apertura está prevista para marzo

La revisión fue realizada por el director de Proyectos Especiales del MOP, Edgar Peregrina, junto a autoridades de Panamá Norte, con el objetivo de coordinar acciones que permitan acelerar los trabajos pendientes del proyecto de diseño, construcción y financiamiento del intercambiador y del retorno a desnivel en Ciudad Bolívar.

La Cabima, Panamá/El proyecto del intercambiador en la entrada de La Cabima, en la provincia de Panamá, registra un avance físico del 99.4% y se encuentra en su etapa final de ejecución, de acuerdo con información divulgada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tras una inspección técnica en el sitio.

La revisión fue realizada por el director de Proyectos Especiales del MOP, Edgar Peregrina, junto a autoridades de Panamá Norte, con el objetivo de coordinar acciones que permitan acelerar los trabajos pendientes del proyecto de diseño, construcción y financiamiento del intercambiador y del retorno a desnivel en Ciudad Bolívar.

Durante el recorrido se evaluaron ajustes constructivos y se dio seguimiento a la reubicación de utilidades públicas, especialmente servicios eléctricos y telefónicos.

Según las proyecciones oficiales, a mediados de febrero podrían estar listos los retornos, aceras y la habilitación parcial del viaducto sobre la vía Transístmica, siempre que se cumplan los compromisos de traslado de redes por parte de las empresas de servicios. La inauguración total de la obra se estima para mediados de marzo. El proyecto beneficiará directamente a más de 21 mil residentes de Panamá Norte, con mejoras en conectividad, seguridad vial y accesibilidad.

Las autoridades informaron que ya se completaron al 100% los trabajos de rehabilitación y ampliación de calles internas de La Cabima, así como la intervención de un kilómetro de la vía Transístmica, desde la barriada Montserrat hasta más allá de la entrada hacia Ciudad Bolívar. En ese tramo se habilitó un carril adicional por sentido y se construyeron aceras de entre 1.50 y 2.50 metros de ancho para peatones.

El proyecto, denominado “Diseño, Construcción y Financiamiento del Intercambiador Entrada La Cabima y Retorno a Desnivel en Ciudad Bolívar”, representa una inversión de 26.5 millones de dólares e incluye el intercambiador de La Cabima y un retorno a desnivel tipo herradura en Ciudad Bolívar, que ya está en funcionamiento y facilita la conexión con la vía Boyd–Roosevelt.

El plan también abarca la rehabilitación del puente vehicular sobre la quebrada La Cabima, dos puentes peatonales, en Ciudad Bolívar y en la entrada de La Cabima, y la mejora de la vía de acceso hacia la escuela del sector.

De acuerdo con las evaluaciones técnicas, la infraestructura busca reducir el congestionamiento vehicular histórico del área, considerada un punto de convergencia de varias comunidades, donde los tranques prolongados han generado pérdidas económicas a conductores y comercios.

La jornada de inspección incluyó además el proyecto de ampliación de la vía Transístmica en el tramo Villa Grecia–Puente de Don Bosco, en Chilibre, donde se detectaron puntos que requieren acelerar el traslado de servicios públicos y la atención de vertederos improvisados para permitir el avance de la obra civil.