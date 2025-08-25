Interpol Panamá aprehende a ciudadano guatemalteco requerido por delitos de femicidio y homicidio en El Salvador

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, aprehendió a un ciudadano guatemalteco de 27 años, requerido en El Salvador mediante Notificación Roja por un hecho de femicidio y un homicidio cometidos con arma de fuego en septiembre de 2022, en el departamento de San Miguel, a 138 kilómetros de San Salvador.

De acuerdo con las investigaciones, el individuo es señalado de haber disparado contra su expareja sentimental y contra la pareja actual de ella, causándoles la muerte en un crimen que generó gran conmoción social.

La aprehensión del sospechoso se realizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando hacía tránsito por Panamá procedente de Turquía con destino final a Guatemala. El hombre permanece bajo custodia a la espera de los trámites de extradición correspondientes para su entrega a las autoridades competentes en El Salvador.

Este caso refleja la importancia de las Notificaciones Rojas de Interpol como herramienta de cooperación internacional y evidencia el compromiso de la organización en la persecución de delitos graves, particularmente los relacionados con la violencia de género y el uso de armas de fuego.