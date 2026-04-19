Investigación contra X en Francia seguirá aunque Elon Musk no se presente

A principios de febrero, la justicia marcó las oficinas de X y citó a Musk, de 54 años, para dar explicaciones sobre los presuntos excesos en su red social.

Grok 3 de Elon Musk / AFP
AFP
19 de abril 2026 - 00:01

Francia/La comparecencia o ausencia del multimillonario Elon Musk frente a magistrados franceses en el marco de una investigación contra la red social X "no constituye un obstáculo" para la continuación del caso, según la fiscalía de París.

El ente investigador indaga la responsabilidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil y el uso del modelo de inteligencia artificial de X para la creación de "deepfakes", es decir, montajes ultrarrealistas de carácter sexual, sin consentimiento de las víctimas.

"La investigación abierta en enero de 2025 se refiere a posibles infracciones por parte de la plataforma X de la legislación francesa, a la que, evidentemente, debe ajustarse en territorio francés", recordó el sábado la Fiscalía de París, consultada por la AFP.

A principios de febrero, la justicia marcó las oficinas de X y citó a Musk, de 54 años, para dar explicaciones sobre los presuntos excesos en su red social.

El magnate, también dueño de empresas como SpaceX o Tesla, junto con la antigua directora general de X, Linda Yaccarino, están siendo investigados "en su calidad de administradores (...) de la plataforma X en el momento de los hechos", explicó la fiscal Laure Beccuau.

Pero "su presencia o su ausencia no supone un obstáculo para la continuación de las investigaciones", añadió la fiscalía.

En esta etapa, la plataforma X no está siendo objeto de acciones penales.

La fiscal Beccuau había explicado que las declaraciones voluntarias "de los directivos deben permitirles exponer su versión de los hechos, y en su caso, las medidas de adecuación previstas".

Por este caso, "las autoridades judiciales de otros países también han abierto investigaciones contra X", recordó la fiscalía parisina.

Temas relacionados

Elon Musk redes sociales francia
Si te lo perdiste
Lo último
stats