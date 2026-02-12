ISA indemnizará a productores en Natá tras pérdidas por lluvias y fuertes vientos

Cinco productores podrían recibir en aproximadamente dos semanas una compensación que asciende a unos 35 mil dólares en total, siempre y cuando completen la documentación requerida.

El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) informó que indemnizará a productores de cebolla afectados por las recientes lluvias sorpresivas y fuertes vientos registrados en plena temporada de verano.

El director del ISA, Ariel Espino, detalló que tras una evaluación preliminar se han contabilizado afectaciones en el área de El Caño de Natá, donde más de cinco hectáreas resultaron impactadas por la contingencia climática.

“Hasta el día de hoy tenemos ya contabilizado para indemnizar lo que es el área de El Caño de Natá. Se han registrado un poco más de cinco hectáreas donde los productores estarán siendo indemnizados”, explicó Espino.

Según indicó, cinco productores podrían recibir en aproximadamente dos semanas una compensación que asciende a unos 35 mil dólares en total, siempre y cuando completen la documentación requerida.

Por su parte, el subgerente del ISA, Nilka Arellano, hizo un llamado a los productores a asegurar sus cultivos ante los constantes eventos climáticos inesperados.

“Queremos invitar a todos los productores panameños a que se acerquen o nos contacten al Instituto de Seguro Agropecuario para asegurar su inversión. En estos momentos de tantos imprevistos atmosféricos, es importante estar preparados para enfrentar estas eventualidades”, señaló.

El funcionario destacó que el aseguramiento agropecuario permite a los productores recuperarse ante pérdidas y continuar con su labor, fundamental para garantizar la seguridad alimentaria del país.

Este balance es preliminar y las autoridades no descartan que puedan registrarse nuevas evaluaciones en otras zonas afectadas por las condiciones climáticas recientes.

Información de Nicanor Álvarado