Temblor en Panamá: ITSE impartirá clases virtuales a partir este lunes tras el sismo

Las direcciones de escuela y las unidades correspondientes coordinarán la continuidad de las actividades académicas, mientras avanzan las inspecciones, evaluaciones y labores de mantenimiento que sean necesarias.

Panamá/El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) informó que las clases se impartirán en modalidad virtual a partir mañana lunes 12 de octubre, como medida preventiva tras el sismo registrado el viernes 9 de octubre.

El ITSE informó que actualmente se realizan inspecciones y evaluaciones técnicas de sus instalaciones para verificar las condiciones de seguridad, por lo que las actividades académicas se mantendrán de forma virtual hasta nuevo aviso.

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Asimismo, el servicio del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) permanecerá suspendido durante este período.

En su comunicado el ITSE indicó que las direcciones de escuela y las unidades correspondientes coordinarán la continuidad de las actividades académicas, mientras avanzan las inspecciones, evaluaciones y labores de mantenimiento que sean necesarias.

Las disposiciones sobre las actividades administrativas y el retorno a la presencialidad serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales de la institución.

La medida busca garantizar la seguridad de los estudiantes, instructores y colaboradores, sin interrumpir la continuidad del proceso educativo.