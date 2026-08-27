Jorge Ritter presenta libro sobre la transición del canal de Panamá 'a 25 años' de la administración panameña

Según el autor, la publicación del libro " sale con 25 años de retraso", pero consideró que este era el momento adecuado para presentarlo, ahora con la perspectiva del tiempo y con Panamá habiendo demostrado su capacidad de administrar y ampliar la vía interoceánica.

El excanciller Jorge Ritter presentó en la Feria Internacional del Libro su obra De manos ajenas a manos propias: la transición del canal de Panamá, un recuento histórico centrado en dos hitos fundamentales: la firma de los Tratados Torrijos-Carter y el 31 de diciembre de 1999, día en que se concretó la transferencia del canal a Panamá.

Ritter explicó que, en el transcurso de esos 20 años, ocurrieron desavenencias con los Estados Unidos y episodios que incluso pusieron en riesgo la transferencia misma del Canal, junto a momentos de mayor optimismo. Según el autor, la publicación del libro "sale con 25 años de retraso", pero consideró que este era el momento adecuado para presentarlo, ahora con la perspectiva del tiempo y con Panamá habiendo demostrado su capacidad de administrar y ampliar la vía interoceánica.

"Panamá tiene un legado y tiene una historia de la que nosotros nos podemos y nos debemos enorgullecer", afirmó Ritter, quien señaló que su recomendación de lectura está dirigida principalmente a los jóvenes, ya que, según indicó, muchos de ellos desconocen lo ocurrido durante ese período, no vivieron la existencia de la antigua Zona del Canal ni conocieron lo que significó un enfrentamiento diplomático con Estados Unidos. Para los lectores de mayor edad, dijo, el libro funcionará más bien como una remembranza de lo vivido.

Por su parte, el administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, reaccionó a la presentación de la obra y la calificó como un ejercicio de recopilar la historia de la vía interoceánica, a la que definió como "la razón existencial de este país". Vásquez destacó que la presentación del libro coincide con la conmemoración de más de 25 años de administración panameña del Canal y 10 años desde el inicio de operaciones del tercer juego de esclusas.

El administrador resaltó que, en los últimos siete u ocho años, el Canal ha enfrentado distintas crisis con resultados que calificó de "extraordinarios", entre ellos el crecimiento de la fuerza laboral y el impacto de la gestión de la entidad sobre los pobladores de la cuenca.

"Es una lista de logros que son logros nacionales", señaló.

Según Vásquez, el libro presenta al Canal como parte de una narrativa positiva del país y como un espejo en el que las próximas generaciones deben reconocerse, además de refutar la idea de que los panameños no desean hablar de su propia historia. El administrador también subrayó la responsabilidad del Canal de Panamá de divulgar y compartir ese legado cultural.