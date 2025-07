Mulino acudió al Clásico Presidente de la República 2025

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente José Raúl Mulino acudió este domingo 20 de julio al Clásico Presidente de la República 2025, una de las tradiciones hípicas más importantes del país.

La Presidencia de la República, en sus redes sociales, informó: “El Clásico Presidente es más que una carrera: es una fiesta que celebra nuestras raíces y el espíritu competitivo del pueblo”.

Este sería el segundo año en que Mulino acude a este evento, según Presidencia.

Mulino compartió con jinetes, trabajadores del hipismo y aficionados, y entregó certificados a jóvenes jinetes participantes del clásico en el Hipódromo Presidente Remón.

El mandatario entregó el trofeo del Clásico Presidente de la República al ganador Óscar Molina, propietario de Senescal. También reconoció al jinete Jimmy Carrión y al preparador Eligio Ocaña.

En tanto, el presidente vivió diferentes emociones dentro del hipódromo, por parte de quienes lo recibieron con aplausos y los que no.

¿Quién ganó?

'Senescal', con la monta del jinete Jimmy Carrión, arremetió en la recta final y se llevó la victoria en la versión 96 del Clásico Presidente de la República, realizado este domingo en el Hipódromo Presidente Remón.

La joya de la hípica panameña tenía 13 ejemplares inscritos para participar, pero fueron 12 los que compitieron. Antes de darse la partida, 'Sunshine Dame' fue retirada tras derribar a su jinete y salirse del quinto portón. Aunque fue controlada rápidamente, se determinó su retiro de último momento.

Una vezdada la partida, comenzó la lucha por la punta. 'Spectacular Winner' se puso al frente y 'Takao' le siguió de cerca, pero 'Senescal' se mantuvo al acecho por la tierra derecha.

Cuando se recorría la última curva, 'Eagle In Love' se acercaba al comando en un esfuerzo por conseguir su segundo clásico presidente consecutivo. No obstante, el equino, propiedad del costarricense Oscar Molina Pacheco, acometió en los 100 metros finales y cruzó la línea de meta en 2:11.88. 'Eagle In Love', 'Imperante' y 'Takao' completaron los cuatro primeros puestos de la prueba.

