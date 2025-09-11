Mulino anuncia que a fin de mes se licitará la cárcel de provincias centrales

Con esta cárcel buscan “sacar a todos los privados de libertad de los viejos cuarteles de la Policía”.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que a fin de este mes se licitará la cárcel de provincias centrales, como parte de la ampliación del Sistema Penitenciario.

Reiteró que el Ministerio de Gobierno comenzó la construcción de la cárcel en Colón, que tendrá una capacidad para 2,678 privados de libertad.

Para el presidente, ambas cárceles son importantes, principalmente la que se hará en el centro del país para recoger toda el área de Azuero y “sacar a todos los privados de libertad de los viejos cuarteles”.

Considera que el proceso es “bueno” y facilita el proceso de resocialización.

Hace unos meses, el presidente dijo en una de sus conferencias de prensa de los jueves que la construcción en Colón reemplazaría “la horrible y destruida cárcel de Monte Esperanza que no tiene componte ya”.

En tanto, la cárcel en provincias centrales podría ser construida en Divisa.

Para el mes de enero de 2026 se tiene previsto el inicio de los primeros traslados de mujeres privadas de libertad desde el Centro Femenino de Rehabilitación “Cecilia Orillac de Chiari” (Cefere) hacia el nuevo Centro Femenino de Rehabilitación “La Esmeralda”, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, según informó recientemente la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, durante un recorrido por las instalaciones.

El centro, cuya entrega está programada para diciembre de este año, tendrá capacidad para 500 mujeres y contará con espacios adecuados para la resocialización, entre ellos talleres, áreas de salud, aulas educativas, zonas de esparcimiento y un área de visitas que permitirá la convivencia familiar en condiciones dignas.