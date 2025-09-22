Mulino invita a Kuwait a invertir en Panamá y propone abrir embajada

El mandatario también invitó a Kuwait a participar en el II Foro Económico de América Latina, respaldado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes en Nueva York una reunión con el príncipe heredero del Estado de Kuwait, Sabah Al-Khaled Al-Hamad, a quien invitó a establecer una embajada en Panamá como parte de los esfuerzos por fortalecer las relaciones bilaterales y abrir mayores espacios de colaboración en áreas de interés común, entre ellas las inversiones.

Kuwait, nación petrolera con amplias reservas de crudo y una economía basada en la exportación de hidrocarburos, gas natural y plásticos, manifestó interés en estrechar lazos con Panamá. El príncipe heredero propuso la firma de un tratado de doble tributación, inversión y financiamiento que permita apoyar proyectos en sectores estratégicos como energía, puertos, salud y comunicaciones.

Por su parte, Mulino destacó las oportunidades que ofrece el país: “Panamá brinda un escenario atractivo para las inversiones de Kuwait, con megaproyectos de infraestructura y las ventajas del hub logístico panameño como puerta de entrada al mercado latinoamericano”, afirmó.

El mandatario también invitó a Kuwait a participar en el II Foro Económico de América Latina, respaldado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se celebrará en la Ciudad de Panamá en enero de 2026, así como en la próxima edición de Expocomer.

Durante el encuentro se subrayó además que Panamá ejerce actualmente la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), organismos en los que Kuwait participa como miembro observador, lo que abre un terreno común para dinamizar la cooperación.