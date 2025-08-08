Mulino llega a Nueva York para presidir reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

Desde el 1 de agosto , el país ejerce la presidencia rotativa de este órgano, uno de los seis principales de las Naciones Unidas.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este viernes a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para cumplir con una gira oficial cuyo punto central es encabezar la primera reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), bajo la presidencia de Panamá en este organismo internacional.

Mulino presidirá la sesión de esta reunión convocada por Panamá, en la que se debatirá el tema de la seguridad marítima internacional, así como sus mecanismos de prevención, innovación y cooperación multilateral, considerados factores clave para preservar la paz global.

El mandatario viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el canciller Javier Martínez-Acha. También integran la delegación oficial el embajador ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba; el representante permanente adjunto ante la ONU, Ricardo Moscoso; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y el vicecanciller, Carlos Hoyos.

Panamá forma parte del grupo E-10 de la ONU, compuesto por diez Estados miembros electos para un período rotativo de dos años en el Consejo de Seguridad. Desde el 1 de agosto, el país ejerce la presidencia rotativa de este órgano, uno de los seis principales de las Naciones Unidas, según confirmó un comunicado oficial.

Durante la sesión del Consejo de Seguridad participarán como invitados el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez; el secretario general de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol), Valdecy Urquiza; y el secretario temario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arcenio Domínguez.

Este viaje marca el número 12 del presidente Mulino desde que asumió la presidencia. A continuación, se detallan los desplazamientos internacionales realizados hasta la fecha: