Mulino llega a Nueva York para presidir reunión del Consejo de Seguridad de la ONU
Desde el 1 de agosto, el país ejerce la presidencia rotativa de este órgano, uno de los seis principales de las Naciones Unidas.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este viernes a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para cumplir con una gira oficial cuyo punto central es encabezar la primera reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), bajo la presidencia de Panamá en este organismo internacional.
Mulino presidirá la sesión de esta reunión convocada por Panamá, en la que se debatirá el tema de la seguridad marítima internacional, así como sus mecanismos de prevención, innovación y cooperación multilateral, considerados factores clave para preservar la paz global.
El mandatario viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el canciller Javier Martínez-Acha. También integran la delegación oficial el embajador ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba; el representante permanente adjunto ante la ONU, Ricardo Moscoso; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y el vicecanciller, Carlos Hoyos.
Panamá forma parte del grupo E-10 de la ONU, compuesto por diez Estados miembros electos para un período rotativo de dos años en el Consejo de Seguridad. Desde el 1 de agosto, el país ejerce la presidencia rotativa de este órgano, uno de los seis principales de las Naciones Unidas, según confirmó un comunicado oficial.
Durante la sesión del Consejo de Seguridad participarán como invitados el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez; el secretario general de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol), Valdecy Urquiza; y el secretario temario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arcenio Domínguez.
Este viaje marca el número 12 del presidente Mulino desde que asumió la presidencia. A continuación, se detallan los desplazamientos internacionales realizados hasta la fecha:
- 7 de julio de 2024 – Paraguay: Participó en la Cumbre del Mercosur, como parte de las gestiones para la incorporación de Panamá como Estado Asociado.
- 15 de agosto de 2024 – República Dominicana: Asistió a la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente.
- 21 de septiembre de 2024 – Nueva York, EE. UU.: Intervino en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
- 20 de octubre de 2024 – París, Francia: Realizó una gira oficial, que incluyó una reunión con el presidente Emmanuel Macron.
- 5 de diciembre de 2024 – Uruguay: Panamá oficializó su ingreso al Mercosur como Estado Asociado.
- 21 de enero de 2025 – Davos, Suiza: Participó en el Foro Económico Mundial, con el objetivo de atraer inversiones y promover alianzas estratégicas.
- 28 de febrero de 2025 – Uruguay: Asistió a la toma de posesión presidencial del 1 de marzo.
- 10 de abril de 2025 – Perú: Visita oficial de tres días con agenda bilateral en comercio y seguridad.
- 30 de mayo de 2025 – Montería, Colombia: Participó en la Cumbre de Jefes de Estado de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).
- 27 de junio de 2025 – Sevilla, España: Sostuvo reuniones con el Rey de España, el presidente de Ecuador, autoridades del gobierno español y representantes de la Comisión Europea.
- 2 de julio de 2025 – Argentina: Encabezó la primera participación de Panamá como Estado Asociado en una reunión del Mercosur.