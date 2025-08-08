Exrepresentante de Burunga queda detenido provisionalmente por presunto peculado

La Fiscalía Anticorrupción mantiene varias investigaciones abiertas en esta región, en el marco de su lucha contra los delitos que afectan la administración pública.

Panamá Oeste/El exrepresentante del corregimiento de Burunga, Antonio Atencio, fue llevado este viernes ante un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste, tras ser aprehendido por la Fiscalía Anticorrupción con el apoyo de la Policía Nacional. Se le investiga por su presunta vinculación al delito de peculado, dentro de una causa por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Aunque el juez declaró ilegal la aprehensión debido a que la diligencia realizada fue presentada como un allanamiento y registro para recolección de datos —y no como una orden de captura debidamente sustentada—, se le impuso una medida de detención provisional por seis meses.

La decisión judicial se basó en elementos recabados por la Fiscalía, entre ellos un informe de auditoría que señala irregularidades en desembolsos por más de 185 mil dólares, distribuidos en al menos 245 cheques, de los cuales no existe documentación que respalde su uso.

La defensa del exrepresentante interpuso un recurso de apelación, y la audiencia fue programada para el próximo 20 de agosto a las 8:30 a.m. en el Tribunal Superior de Apelaciones en Ciudad de Panamá.

De forma paralela, en Panamá Oeste también se desarrolla otra audiencia relacionada con presuntos actos de corrupción, esta vez contra el exrepresentante y extesorero del corregimiento Juan de Mocenes Arosemena, en el distrito de Arraiján.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene varias investigaciones abiertas en esta región, en el marco de su lucha contra los delitos que afectan la administración pública.

