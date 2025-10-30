Mulino: Proyecto que permite el perdón de la víctima tras condena está 'bajo análisis' en la Presidencia

Panamá/La propuesta que adiciona el artículo 115-A al Código Penal y permite que el perdón de la víctima extinga la pena en ciertos delitos de menor gravedad se encuentra en la Presidencia de la República “bajo análisis”. Así lo confirmó el presidente de la República, José Raúl Mulino, en su conferencia de este jueves 30 de octubre.

Ese proyecto está bajo análisis en la Presidencia. Le he pedido al equipo de abogados que lo revisen muy bien para los propósitos de ver si se sanciona o se veta”, señaló el mandatario durante una conferencia de prensa.

Mulino explicó que aún no ha revisado personalmente la propuesta. “No lo he visto. Sé que hay una buena diversidad de delitos contemplados como posibilidades de extinción del mismo por parte del perdón de la víctima. Tengo que verlo cuando me llegue a la mesa. No te puedo en este momento emitir una opinión porque no la tengo. Tengo intuiciones, pero no la voy a decir”, sostuvo.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, el pasado 25 de septiembre, esta iniciativa impulsada por el diputado de Realizando Metas, Jamis Acosta. El proyecto establece que el perdón podrá aplicarse en casos de homicidio culposo simple, lesiones personales simples o culposas leves, así como en delitos patrimoniales menores, como hurto simple, estafa, apropiación indebida, usurpación, daños o delitos cometidos con cheque, siempre que el perjuicio económico no afecte gravemente el patrimonio de la víctima.

El nuevo artículo también incluye delitos como calumnia e injuria, violación de domicilio o del secreto, infracciones a la propiedad intelectual (sin riesgo para la salud pública) y falsificación de documentos en perjuicio de particulares. No obstante, excluye expresamente los delitos contra la libertad e integridad sexual, los de corrupción, blanqueo de capitales y homicidio doloso, entre otros.

La propuesta ha generado preocupación entre exmagistrados y representantes de la sociedad civil, quienes advierten que podría generar confusión en la aplicación de la justicia.

Por su parte, el proponente del proyecto defendió la iniciativa y señaló a TVN que “la figura del perdón, como se constata en el proyecto, solo procede por delitos que no son graves. (…) Si una persona es condenada, por ejemplo, a cinco años por una estafa y luego resarce totalmente el daño, la víctima puede comunicar al juez penal que otorga su perdón. En ese caso, la sentencia no se anula, solo se extingue el cumplimiento de la pena”.

El Ministerio Público, en tanto, ha advertido que la ley no precisa en qué etapa procesal podría solicitarse el perdón ni cómo debería tramitarlo el juez, lo que —según la fiscal superior de Asuntos Legales, Aida Castro— podría generar criterios dispares entre tribunales y debilitar el principio de certeza del castigo.