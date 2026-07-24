'No tengan miedo': Mulino asegura que reforma a la Constitución será el 'legado más grande' de su gobierno

El mandatario buscó despejar dudas sobre los objetivos de la propuesta.

El presidente José Raúl Mulino adelantó que durante 2027 buscará impulsar una Asamblea Constituyente como parte de las decisiones que aún tiene pendientes antes de concluir su mandato.

Durante sus declaraciones, el mandatario afirmó que el próximo año será determinante para culminar el rumbo económico del país, especialmente en materia fiscal, y avanzar en una reforma estructural del Estado.

"El año 2027 será un año interesante por todas las cosas que todavía me faltan en agenda hacer y las decisiones que tengo que terminar de tomar", expresó.

Mulino sostuvo que la Constituyente representaría "una de las decisiones más profundas" de su administración y aseguró que, si el proceso culmina con éxito, constituirá "el legado más grande" de su gobierno al permitir una reforma del Estado mediante una participación amplia y democrática, similar, según dijo, a la ocurrida en 1945.

El mandatario también buscó despejar dudas sobre los objetivos de la propuesta.

No le tengan miedo, que no será un acto político para disolver ningún poder del Estado, ni para yo poder reelegirme ni nada que se parezca. Absolutamente", afirmó.

Mulino argumentó que la necesidad de una reforma constitucional responde a las dificultades que enfrenta la administración pública.

"Yo les digo hoy como presidente que este sistema no funciona", manifestó, al señalar que la burocracia dificulta la toma de decisiones y que el Estado enfrenta serios problemas institucionales.

Asimismo, advirtió que el país debe enfrentar la corrupción de manera permanente y alertó sobre la infiltración del narcotráfico en las instituciones, un fenómeno que, dijo, representa una amenaza adicional para el Estado.

Finalmente, hizo referencia a la situación regional y expresó preocupación por el panorama en Colombia tras recientes anuncios de su presidente, al considerar que podrían venir "tiempos muy complejos" para ese país.