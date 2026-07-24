Aduanas retiene mercancías sin documentación en operativos realizados en Chiriquí

Entre los productos decomisados figuran 100 cajas de fresas, que habrían sido enviadas desde Costa Rica. Además, fueron retenidas 63 camisetas de fútbol de la marca Adidas, así como 60 paquetes de suplementos y proteínas.

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera de la zona occidental retuvieron diversas mercancías que presuntamente ingresaron al país sin cumplir con los controles aduaneros, durante operativos de inspección realizados en diferentes empresas de encomiendas de la provincia de Chiriquí.

Entre los productos decomisados figuran 100 cajas de fresas, que habrían sido enviadas desde Costa Rica y tenían como destino distintos puntos de la ciudad. Además, fueron retenidas 63 camisetas de fútbol de la marca Adidas, presuntamente falsificadas, así como 60 paquetes de suplementos y proteínas.

En otra diligencia, los inspectores detectaron un cargamento de 381 piezas para automóviles, declaradas como empaques para distintos tipos de vehículos. De acuerdo con las primeras investigaciones, la mercancía habría ingresado de forma ilícita al territorio nacional, evadiendo los controles y procedimientos establecidos por las autoridades aduaneras, y su destino final era la ciudad de Panamá.

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Según Aduanas, todas las mercancías fueron retenidas al no contar con la documentación que acreditara el pago de los impuestos correspondientes, por lo que se presume la comisión de una infracción aduanera. Los casos se mantienen bajo investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

La entidad informó que mantiene operativos permanentes en la zona fronteriza con el objetivo de prevenir y combatir delitos como el contrabando, la falsificación y otras actividades que afectan el comercio legal del país.