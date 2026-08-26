Joven de 21 años muere tras recibir varios disparos dentro de una recicladora en Curundú

Las autoridades confirmaron que la víctima residía en unos multifamiliares cercanos a la recicladora y mantenía antecedentes penales.

Un joven de 21 años murió tras recibir varios disparos dentro de una recicladora ubicada en Curundú, ciudad de Panamá.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos ingresaron al establecimiento y le dispararon a la víctima. Tras el hecho, unidades de la Policía Nacional y personal de Criminalística del Ministerio Público se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones.

El jefe de la zona policial explicó que, según las primeras líneas de investigación, el homicidio estaría relacionado con rencillas entre bandas criminales que operan en el sector.

Las autoridades también confirmaron que la víctima residía en unos multifamiliares cercanos a la recicladora y mantenía antecedentes penales.

El Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Información de Meredith Serracín