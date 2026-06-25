Jóvenes panameños impulsan nuevo mercado audiovisual cristiano con la serie 'Sendero'

Sendero es una adaptación libre del libro Senderos de la felicidad, que traslada sus principios a un formato audiovisual contemporáneo con historias humanas que buscan conectar emocionalmente con la audiencia y promover la reflexión en cada episodio.

La producción audiovisual “Sendero” se consolida como uno de los nuevos referentes del cine cristiano emergente en Panamá, al ser desarrollada en su mayoría por jóvenes menores de 30 años, tanto en el elenco como en el equipo creativo, marcando una nueva etapa para la industria audiovisual nacional.

El proyecto, impulsado por Hope Media Panamá, reunió a más de 700 personas durante su preestreno en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, donde se presentó la serie grabada en la región con la participación de más de 40 actores panameños jóvenes. La iniciativa busca fortalecer la creación de contenidos con valores, al tiempo que abre oportunidades para nuevos talentos en áreas como actuación, guion, producción y técnica audiovisual.

La primera temporada de Sendero estará compuesta por nueve capítulos, mientras que los productores ya analizan la posibilidad de una segunda entrega que podría superar los diez episodios, ampliando el universo narrativo de la historia.

Como parte de su estrategia de expansión, se confirmó la realización de nuevos preestrenos en la ciudad de Panamá y en la provincia de Colón, con el objetivo de acercar la producción a distintas audiencias del país.

A nivel internacional, la serie será presentada en el GAIN 2026, el evento global de comunicaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se llevará a cabo en Auckland, Nueva Zelanda, del 8 al 11 de julio, donde se exhiben proyectos audiovisuales de alcance mundial con enfoque inspirador y educativo.

El director de la serie, el colonense Ariel Morales, destacó el proceso de consolidación del proyecto. “Sentí que Sendero iba a suceder realmente cuando vimos al equipo trabajando con compromiso en cada escena. En ese momento entendimos que el proyecto ya era una realidad”, señaló.

Morales también resaltó el impacto del trabajo juvenil dentro de la producción. “Ha sido una experiencia enriquecedora trabajar con un equipo mayoritariamente joven que aporta creatividad, disciplina y pasión por contar historias”, añadió.

Por su parte, Misael González, director de Hope Media Panamá, subrayó que la serie busca trascender el entretenimiento. “Queremos que esta producción abra puertas a nuevas generaciones de creadores y que el público encuentre mensajes que inspiren su vida diaria”, expresó.

Sendero es una adaptación libre del libro Senderos de la felicidad, que traslada sus principios a un formato audiovisual contemporáneo con historias humanas que buscan conectar emocionalmente con la audiencia y promover la reflexión en cada episodio.