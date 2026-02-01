Jr. Ranks rechaza que la muerte de su hijo esté ligada al crimen organizado y exige una investigación clara y objetiva

El ataque ocurrió en la barriada de Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal, cuando varios individuos se bajaron de un vehículo y realizaron múltiples detonaciones contra un grupo de personas.

El reconocido artista del género urbano, Juan Vargas, mejor conocido como Jr. Ranks, emitió un enérgico comunicado para aclarar los hechos en torno a la trágica pérdida de su hijo de 13 años. El cantante rechaza de forma enérgica que la muerte de su hijo de 13 años sea relacionada con el crimen organizado o pandillas, y pidió respeto a la memoria del menor y a la dignidad de su familia.

Una promesa del fútbol panameño

Frente a las especulaciones, la familia aclaró que el menor era un estudiante becado y una joven promesa del fútbol que acababa de ser firmado por el Tauro FC, por lo que calificaron como inaceptable que se desvíe la atención hacia las pandillas y no a lo que consideran un lamentable infortunio y un daño colateral producto de una acción violenta que iba dirigida hacia otras personas que no están relacionadas con su hijo.

"Es inaceptable que se pretenda desviar la atención hacia conceptos como pandillas, cuando la realidad es una sola: nos arrebataron a un niño inocente de 13 años. Él no estaba en malos pasos, era un estudiante becado y una promesa del fútbol", señala el comunicado.

De acuerdo con el documento, los hechos ocurrieron a las 7:40 p.m., cuando el menor compraba comida y se reunía con amigos para jugar videojuegos, a solo dos casas de su hogar. La familia detalló que el niño quedó atrapado en un ataque que no iba dirigido hacia él, ocurrido en presencia de más de 15 personas, en su mayoría menores de edad.

“Lo que demuestra un desprecio absoluto por la vida”, subraya el comunicado.

Ante el impacto público del caso, el artista y su familia exigieron responsabilidad en las comunicaciones oficiales para evitar especulaciones sin sustento, y solicitaron que se garantice un proceso investigativo serio.

“Solicitamos respeto a su memoria y a la dignidad de nuestra familia, exigiendo responsabilidad en las comunicaciones públicas para evitar especulaciones sin sustento”.

Asimismo, hicieron un llamado a una investigación objetiva y exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades reales, sin prejuicios ni narrativas que revictimicen.

El comunicado concluye con un mensaje de agradecimiento y un llamado a la empatía frente a la pérdida.

“Agradecemos las muestras de solidaridad y pedimos empatía ante esta pérdida irreparable. La verdad debe prevalecer”.

El comunicado del artista se da un día después de que el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, señalara en conferencia de prensa que la muerte del menor estaba vinculado al crimen organizado y que presumiblemente tiene que ver con el cambio de medida cautelar que se le otorgó a un líder de una de las pandillas de Colón.

El menor falleció al ingresar al Hospital Manuel Amador Guerrero, mientras que otro joven de 21 años permanece bajo atención médica.

El director de la Policía explicó que la institución ya ha avanzado en las investigaciones. “Ya tenemos un vehículo que fue parte de este hecho y varias líneas de investigación, así como la identificación de algunas personas que participaron en el ataque”, agregó. Fernández resaltó además la importancia de la colaboración de la comunidad para aportar información que ayude a resolver estos crímenes, especialmente en áreas vulnerables como Colón.