Concluye audiencia en fase de acusación, Mejía deberá admitir o no las pruebas

Mejía antes de concluir la fase de acusación, señaló que ahora lo que procederá es evaluar la admisibilidad o no de los medios probatorios, por lo cual, “realizará con prudencia y sosiego, sin prisa, pero sin pausa, tomando en cuenta que todas las partes han hecho referencia a los 18 tomos de antecedentes, más 7 tomos extraídos de los discos que son elementos que le dan contexto al debate”.

“Ustedes han presentado un número inmenso de pruebas y objeciones que en su mayoría tendré que referirme para aclarar conceptos y sustentar sus puntos de vista. Sigo siendo magistrado en la Sala Penal que tiene audiencia los lunes y martes, adicionalmente tenemos otras audiencias y los jueves tenemos pleno; por lo cual el tiempo no sobra sino que hace falta, así que como ustedes han hecho un trabajo y han dado muchas razones, andaré sin prisa y sin pausa, sé que son decisiones trascendentales y no seré yo quien dejará algunas de las partes sin pruebas que estimen necesario”, reiteró.

Mejía señaló que lo primero que decidirá es sobre la solicitud de que el señor Ricardo Martinelli sea evaluado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, antes de la decisión final y se pase a la fase de juicio oral.

Durante las réplicas de objeciones del abogado, Carlos Carrillo, quien forma parte de los abogados defensores del exmandatario, manifestó que las objeciones no son conforme a derecho, por tanto, “nuestras réplica es que quien objeta no tiene personería para hacer las objeciones y estas tres pruebas (5, 6 y 7) se refieren a ratificaciones hechas por estas personas que son testigos y que son invocadas, por tanto, no consideramos que sean impertinentes, porque si son adecuadas y no podemos pedirle a un juez de garantías que sea valorativas”.

El abogado Carrillo recordó, que el tribunal de juicio es quien determinará su convicción o no, y no se puede decir que hay pruebas inconducentes. “La impertinencia es que no es adecuado, ni oportuno, y no hay una prohibición que un documento no pueda ser presentado”, resaltó.

Petición especial

Por su parte, Sidney Sittón, quien también es parte de la defensa del expresidente Martinelli, realizó una petición especial antes de que el juez de Garantías diera por concluida la audiencia de este viernes, solicitando que le permitan al exjefe del Ejecutivo, realizar su derecho al sufragio como parte de sus derechos Constitucionales, ya que es precandidato a diputado por el partido Cambio Democrático (CD) en el circuito 8-8 durante las elecciones de este domingo 30 de septiembre.

Antes de responder a esta solicitud, el magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía, hizo un llamado de atención porque la defensa de Martinelli, no tenía las copias a mano para entregárselas a todas las partes en el proceso. “No tramitaré ninguna petición que no venga con copias, que quede claro que no voy a detener ninguna audiencia más”.

Mejía decidió suspender la audiencia hasta las 4:00 p.m. de este viernes para que la defensa pudiera sacar las copias y la parte querellante pueda expresar su posición, y él finalmente tomar una decisión a esta solicitud de la defensa de Martinelli.