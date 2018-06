Martinelli se enfrenta este lunes a la audiencia intermedia por caso ‘pinchazos’

Relacionados Expectativa por audiencia intermedia del expresidente Martinelli

Durante la audiencia, se establece la fase en la que se presentarán los alegatos de ambas partes y se sustentarán las pruebas que buscan sean admitidas para posteriormente ser llevado al juicio oral.

El proceso se llevará a cabo a las 9:00 a.m. en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a que Martinelli forma parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La defensa de Martinelli ha intentado que se anule la audiencia, ya que el exmandatario presentó su renuncia el pasado jueves 21 de junio al Parlacen.

Si Martinelli no forma parte del Parlacen, le correspondería a la justicia ordinaria y no a la CSJ procesar el caso, por lo que esta audiencia ya no sería necesaria, alegan los abogados del exmandatario, lo que sería una significativa dilación del proceso.

Sin embargo, la CSJ decidió no suspender la audiencia, por lo que mantiene vigente el proceso frente al juez de Garantías, Jerónimo Mejía, el fiscal de la Causa, Harry Díaz, así como las víctimas de los “pinchazos”.

La Cancillería panameña ha cuestionado que la carta de renuncia no cumplía con los requisitos fundamentales como la firma del director del centro penitenciario El Renacer, donde se mantiene detenido el expresidente desde el pasado 11 de junio cuando llegó extraditado de Miami, Estados Unidos.

Se ha señalado que para que la renuncia sea oficial, debe ser reconocida por el Pleno del Parlacen. Sin embargo, el presidente del organismo internacional, Tony Raful, declaró a TVN Noticias que la carta de renuncia no fue entregada por una persona con el apoderamiento legal requerido.

Raful destacó que Martinelli sigue siendo diputado del Parlacen. Explicó que debe presentar la renuncia de forma correcta para que luego sea llevada a la Junta Directiva del Parlacen y comunicada al Pleno conformado por 120 diputados.

Esto deja en entredicho las declaraciones de los abogados de Martinelli, quienes aseguraron que la carta fue entregada de forma correcta.

La Junta Directiva del Parlacen se reúne esta semana. Si Martinelli no logra que se entregue la renuncia cumpliendo con los requerimientos en los próximos días, tendrá que esperar hasta la siguiente reunión en el mes de agosto.

En una carta manuscrita, el expresidente Martinelli expresó su rechazo a la autoridad de la CSJ sobre su caso y anunció una huelga de hambre desde el domingo 24 de junio.

Martinelli está acusado de interceptar telecomunicaciones de periodistas y adversarios políticos a través del Consejo de Seguridad, así como de cometer peculado. Fue imputado mientras se encontraba en Estados Unidos y declarado en rebeldía por no asistir a los procedimientos judiciales. Permaneció casi un año detenido en Estados Unidos hasta ser finalmente extraditado a Panamá.

Desde su llegada, se le han realizado audiencias para comunicarle sus derechos, así como evaluar su condición médica. Presentó dos recursos de hábeas corpus, pero fueron rechazados por la Corte.