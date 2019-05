Testigo Rivera Calle aseguró que hubo 'presión e intimidación'

Durante el contrainterrogatorio, Rivera Calle, jefe de informática del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aseguró que previo a la diligencia de inspección ocular realizada el 22 de agosto de 2014, en la sede del Consejo de Seguridad ubicada en el edificio 150 de Quarry Heights, se dio una reunión de coordinación con el fiscal, Marcelino Aguilar en el despacho de la procuradora Ana Belfon, en la que además participaron Rolando López, del Consejo de Seguridad y Ricardo Muñoz.

El perito, señaló en la audiencia del pasado martes 14 de mayo de 2019, que no se cumplió con la exigencia de cadena de custodia y no se aplicaron las normas del manual.

La fiscalía se quedó con los indicios y no se pudo embalar los materiales y los discos compactos, por lo que Rivera Calle no supo más de esos materiales y volvió a verlos el día de la reproducción en juicio.

Según el perito, en esta diligencia de 2014, no se hizo uso de las buenas prácticas nacionales e internacionales sobre extracción de evidencias y cadena de custodia. No se siguió el manual de cadena de custodia porque en ese entonces, no existía un procedimiento claro sobre manejo de evidencias, como existe ahora en el Sistema Penal Acusatorio.

Rivera Calle dijo en la audiencia que que no elaboró un informe o peritaje porque no lo dejaron hacer su trabajo, sino que le impusieron una forma de trabajo que no fue profesional y hubo presión e intimidación por parte de Rolando López, del Consejo de Seguridad, que se aparecía por las oficinas del jefe de Informática del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) como si fuese un supervisor.

Debido a las fallas que se dieron en el manejo de las evidencias, en este momento no existe manera de conocer más información sobre el origen y trazabilidad de los correos y otras evidencias. La información que existe en los discos compactos no permite conocer de dónde provenían los correos y si fueron alterados o manipulados.

De acuerdo a lo señalado por el testigo, el fiscal Marcelino Aguilar, decidía que era lo importante. Por ejemplo, se descartó información del actual presidente, Juan Carlos Varela y Jimmy Papadimitriu, expresó Rivera Calle.

Por lo anterior, dice el testigo, que no se puede garantizar la originalidad y veracidad de las evidencias, porque él no lo embaló y no los aseguró.

Según Rivera Calle, él debió conservar las evidencias y al no hacerse de esa manera, hoy estamos viendo las consecuencias.

Concluye segundo día de contrainterrogatorio a perito en caso Pinchazos

Continuidad del juicio

Este miércoles 15 de mayo, continúa el juicio al expresidente Martinelli, con el contrainterrogatorio al testigo, como parte de las pruebas de la fiscalía en el caso pinchazos.

La audiencia pactada para las 9:00 a.m., no pudo realizarse a tiempo, ya que el sala primera destinada para este caso, estaba siendo utilizada por su amplitud para el desarrollo de la audiencia de "El Gallero".

Finalmente, la audiencia inició a las 12 mediodía con el contrainterrogatorio.

En este segundo día de contrainterrogatorio, el abogado Sidney Sittón siguió con las preguntas por parte de la defensa legal de Martinelli.

El perito Rivera Calle mantuvo sus declaraciones sobre la presencia del secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, en algunas de las diligencias y que no lo dejaron hacer la cadena de custodia.

El abogado Sitton asegura que en todas audiencias hay una constante con las declaraciones del perito sobre la “violación de sellos”.

Por su parte, el fiscal Ricardo González manifestó que la defensa no ha podido desvirtuar la información que está en los DVD y que el perito ha reconocido las pruebas. “Es un caso sólido, bien fuerte”.

Este jueves 16 de mayo, a las 9:00 a.m., se realizará el tercer día de contrainterrogatorio, en la sede del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora.