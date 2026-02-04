Aprehenden a exrepresentante y extesorero de la Junta Comunal de Bugaba por investigación anticorrupción

Las autoridades reiteraron que las investigaciones se mantienen en desarrollo y que no se descartan nuevas acciones en el marco de este caso.

Dos exfuncionarios que desempeñaron los cargos de representante y tesorero de la Junta Comunal de Bugaba, fueron aprehendidos por agentes de la Policía Nacional junto a miembros del Ministerio Público durante una diligencia realizada en la provincia de Chiriquí.

Las aprehensiones se produjeron como parte de acciones investigativas adelantadas por la Fiscalía Anticorrupción, relacionadas con el manejo de fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización, según informaron las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, ambos exfuncionarios figuran como personas vinculadas a las investigaciones en curso, que buscan determinar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos asignados a la junta comunal.

Tras su aprehensión, los implicados fueron trasladados para los trámites correspondientes, conforme a lo establecido en la ley, mientras continúan las diligencias del Ministerio Público.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones se mantienen en desarrollo y que no se descartan nuevas acciones en el marco de este caso.