Aprehenden a joven de 18 años condenado por homicidio de guardia de seguridad en minisúper de Loma Cová en 2024

El joven fue ubicado en los predios del edificio Villas de San Miguel, en Calidonia. La condena está relacionada con un asalto ocurrido el 8 de diciembre de 2024 en un minisúper de Loma Cová, donde cinco hombres armados asesinaron a un guardia de seguridad.

Arraiján, Panamá Oeste/Un joven de 18 años, condenado a 18 años de prisión por homicidio doloso agravado y robo agravado, fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional en los predios del edificio Villas de San Miguel, ubicado en el corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.

El ciudadano mantenía una orden emitida el 6 de octubre de 2026 por el Juzgado Segundo de Cumplimiento del Primer Distrito Judicial de Panamá, relacionada con un hecho ocurrido el 8 de diciembre de 2024 en un minisúper del sector de Loma Cová, en el distrito de Arraiján.

El crimen ocurrió alrededor de las 8:26 p. m., cuando cinco hombres armados ingresaron al establecimiento para cometer un robo. De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, los asaltantes llevaban capuchas y mascarillas para dificultar su identificación. Durante el atraco, dispararon varias veces contra el guardia de seguridad, quien murió en el lugar.

El asalto duró cerca de dos minutos. En medio del hecho, una persona que se encontraba en un local contiguo cerró desde el exterior la puerta del minisúper para intentar impedir la fuga de los delincuentes. Sin embargo, estos dispararon repetidamente contra la entrada mientras gritaban que les abrieran.

Finalmente, los asaltantes escaparon por una pequeña ventanilla utilizada para atender a los clientes. En las imágenes también se observa cómo guardaban el dinero en efectivo robado en una de las mochilas que llevaban.

Tras el crimen, la Policía Nacional ofreció una recompensa de 3,000 dólares por información que permitiera identificar a los responsables.