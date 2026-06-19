Caso Héctor Brands: Juez devuelve de forma parcial los bienes incautados; autos de lujo siguen bajo custodia

Durante una audiencia de medidas cautelares reales, un juez de Garantías autorizó la devolución de algunos bienes y mantuvo retenidos otros activos de alto valor al considerar que aún existen indicios bajo investigación por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

El juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano Tejeira, ordenó la devolución de algunos bienes y rechazó la entrega de otros durante una audiencia de medidas cautelares reales relacionada con la investigación que se sigue contra un exdirector de Pandeportes y exdiputado, Héctor Brands y otras personas.

Los investigados son señalados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado, y contra el orden económico, por supuesto blanqueo de capitales.

Durante la audiencia realizada este viernes 19 de junio, el tribunal evaluó varias solicitudes de desaprehensión de bienes presentadas por la defensa. Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez autorizó la devolución de un vehículo modelo 2017, adquirido en 2022 y que actualmente mantiene un financiamiento bancario. También ordenó la entrega de diversos bienes accesorios.

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No obstante, el juzgador negó la devolución de otros activos, entre ellos un BMW X6 modelo 2020 y una Toyota Land Cruiser modelo 2025.

La decisión se fundamentó en el principio de proporcionalidad y en la existencia de múltiples indicios que continúan bajo investigación y que podrían vincular estos bienes con los hechos que son objeto del proceso penal.

El fallo fue apelado por dos de los abogados defensores. La audiencia de apelación fue fijada para el próximo 3 de julio, a las 8:30 a.m., en la sala 3 del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, ubicado en Plaza Fortuna.

En representación del Ministerio Público participó la fiscal Lizzie Bonilla, mientras que la defensa técnica de los imputados estuvo a cargo de los abogados particulares Holanda Polo, Greta Polo y Emanuel Cubilla.