Recapturan a evadido de La Joyita en San Miguelito; aún faltan 16 prófugos por capturar

Irving Xavier Rodríguez Rivas, uno de los hombres que logró evadirse del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio, fue recapturado en el distrito de San Miguelito este viernes 19 de junio, informó la Policía Nacional.

El hombre de 30 años, que cumple una condena por delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo, fue ubicado en el sector de Pan de Azúcar, corregimiento Mateo Iturralde.

El detenido será trasladado a las instalaciones judiciales correspondientes para continuar con el proceso legal tras su evasión. Los estamentos de seguridad mantienen intensos operativos desplegados en diversos sectores del país para dar con el paradero de los prófugos.

Según informó el presidente de la República, José Raúl Mulino, hasta el jueves 18 de junio, habían sido ubicados 178.

Con la captura de Irving Xavier Rodríguez Rivas, aún quedan pendientes 16 prófugos por recapturar.

¿Qué dijo el presidente sobre la fuga?

18 días después, el presidente Mulino se refirió al tema por primera vez y detalló que se mantienen las investigaciones internas profundas, y que, hasta ahora, hay funcionarios que han sido apartados del cargo, aunque no ofreció detalles de cuántos y qué grado de responsabilidad podrían tener en el descontrol que generó la fuga masiva, y que se ha presentado una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación; tampoco explicó sobre quién o quiénes.

“Mi prioridad es recuperar a los presos evadidos y encontrar a los responsables para que paguen. No habrá protección legal ni política a favor de nadie. Tampoco quiero entregar una cabeza porque lo pide alguien como forma de tapar lo verdadero y profundo de este hecho, para que después nada cambie, porque en ese río revuelto hay varios pescadores que se aprovechan, y tienen las cañas listas para tirarlas al agua”, subrayó.

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El mandatario, que dijo estar “indignado y avergonzado” por la fuga, aseguró que no tiene “a ningún protegido”: “sancionaré y denunciaré a quien corresponda una vez tenga la información objetiva de las autoridades que manejan esto”.

Reformas al Sistema Penitenciario

Este hecho, catalogado como la mayor fuga en la historia del país, ha causado una ola de críticas en todos los sectores del país.

Ante este escenario, el mandatario anunció que se realizarán los ajustes necesarios, primero con los funcionarios que incumplieron su deber y luego con una “cultura carcelaria que debe cambiar, adaptada a las necesidades actuales de mantener el orden, disciplina y aislamiento” .

“Es hora de utilizar modelos duros, que están dando resultados en otras partes, con nuevas estructuras y políticas públicas que anunciaré el 1 de julio”, advirtió.

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