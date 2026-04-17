Casos Ifarhu: Comerciante vinculada a peculado de fondos del Pase-U recibe medida de reporte periódico

A la vinculada se le imputó cargos en calidad de cómplice y se le aplicó medida cautelar de reporte ante el Ministerio Público dos veces a la semana.

Una comerciante de 30 años, de nacionalidad china, aprehendida recientemente dentro de las investigaciones por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en su modalidad de peculado, en perjuicio del programa de asistencia social Pase-U del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu) fue llevada a audiencia de garantías.

Como resultado, se le imputó cargos en calidad de cómplice y se le aplicó medida cautelar de reporte dos veces a la semana.

La decisión fue adoptada por la jueza de garantías Kerin Jaén, quien además le fijó impedimento de salida del país, entrega del pasaporte al Ministerio Público y la prohibición de acercarse a cualquier agencia del Ifarhu.

El caso, que gira en torno al delito de peculado doloso agravado, que causó lesión a los recursos destinados a estudiantes beneficiarios del programa Pase-U en Panamá Este.

Según la investigación, durante el período 2020-2022 se habría causado una lesión económica superior a $145 mil dólares, mediante el desvío de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social que debían ser utilizadas para apoyo educativo.

Durante la audiencia, también se legalizó la aprehensión de la imputada y se admitió la formulación de cargos presentada por el fiscal anticorrupción Ricardo Hou Villanueva. En el proceso participaron además el abogado defensor particular Edgar Hernández y el representante de las víctimas, Héctor Atencio.

La aprehensión fue concretada por la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, la noche del martes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando retornaba al país procedente de China.