Condenan a dos mujeres a más de 19 años de cárcel por introducir droga y armas a La Joya

Fueron aprehendidas el sábado dentro del penal en posesión de múltiples kilos de marihuana y cocaína, distribuidos de forma fraccionada.

Dos mujeres fueron condenadas a 19 años y tres meses de prisión luego de ser halladas culpables de traspaso agravado de drogas y posesión ilícita de armas de fuego, en un hecho registrado el pasado sábado 28 de marzo de 2026 en el Complejo Penitenciario La Joya.

La sentencia se dio luego de que la Fiscalía de Drogas de la Procuraduría General de la Nación lograra acreditar la responsabilidad penal de ambas implicadas, quienes introdujeron sustancias ilícitas y armas dentro del centro penitenciario.

A cada una de las condenadas se le impuso una pena de 160 meses de prisión por el delito de traspaso agravado de drogas, sumado a 72 meses adicionales por la posesión ilícita de armas de fuego, lo que totaliza la pena principal de 232 meses.

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Como sanción accesoria, también se les prohibió portar armas de fuego después de que cumplan los años de prisión.

Las investigaciones revelaron que las mujeres fueron aprehendidas dentro del penal en posesión de múltiples kilos de marihuana y cocaína, distribuidos de forma fraccionada.

Además, se les decomisaron 191 pastillas de metanfetamina; así como tres armas de fuego con sus proveedores, municiones de distintos calibres y otros artículos como encendedores y varios teléfonos celulares.