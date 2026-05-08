Ordenan detención para dos adolescentes por robo agravado y tentativa de homicidio en Avenida Balboa

Estos dos, adolescentes de entre 15 y 17 años, están señalados de participar en un violento robo en la Avenida Balboa, hecho que quedó captado en cámaras de seguridad.

Ciudad de Panamá/En audiencia de garantías, se ordenó la detención provisional para dos adolescentes, por los delitos de robo agravado y tentativa de homicidio en perjuicio de dos turistas argentinos. El Ministerio Público estuvo representado por la Fiscalía Primera Superior de Adolescentes.

Estos dos, adolescentes de entre 15 y 17 años, están señalados de participar en un violento robo en la Avenida Balboa, hecho que quedó captado en cámaras de videovigilancia.

Hoy viernes, un tercer adolescente fue aprehendido por la Policía Nacional por su presunta vinculación con el robo agravado cometido contra una pareja de adultos mayores en la avenida Balboa, caso que continúa bajo investigación y que ya ha dejado varias diligencias operativas en distintos puntos de la capital. Posteriormente, deberá ser llevado a audiencia.

La acción policial se desarrolló en el corregimiento de Pueblo Nuevo, donde unidades policiales realizaron diligencias operativas que permitieron ubicar al menor de edad mientras se desplazaba en un vehículo junto a su madre.

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Tras su aprehensión, el adolescente fue trasladado para los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.

De igual manera, durante otra diligencia efectuada en el sector de Terraplén, las autoridades lograron recuperar un teléfono celular perteneciente a una de las víctimas del robo.

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Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si existen más personas vinculadas al hecho. Como recordarán, el hecho se registró el pasado fin de semana cuando tres personas atacaron a una pareja de adultos mayores cuando caminaban por la Avenida Balboa; todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de un local del área.

Cabe señalar que, ayer jueves, dos adolescentes fueron aprehendidos por su supuesta vinculación en dicho robo. La captura de los jóvenes se dio durante un operativo realizado en el sector de Curundú durante horas de la madrugada.