Condenan a 11 años de prisión a hombre por delitos financieros y falsificación

Las autoridades detallaron que estas acciones provocaron una afectación económica a la entidad bancaria por un monto aproximado de 37,300 dólares.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hombre fue condenado a 11 años de prisión por los delitos financieros, así como en falsedad de documentos y falsedad de sellos públicos; así lo dio a conocer el Ministerio Público este martes 27 de enero por medio de la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana.

Además de la pena de cárcel, el tribunal impuso una sanción accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo de cuatro años, la cual entrará en vigor una vez cumplida la condena principal.

De acuerdo con la investigación, los hechos se cometieron en perjuicio de un banco de la localidad, al cual el ahora condenado presentó documentación de ingresos falsificada, con la que obtuvo beneficios financieros de forma irregular, entre ellos préstamos personales y tarjetas de crédito.

Las autoridades detallaron que estas acciones provocaron una afectación económica a la entidad bancaria por un monto aproximado de 37,300 dólares, cifra que fue determinante para sustentar la gravedad del caso durante el proceso judicial.