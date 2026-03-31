Confirman detención preventiva contra pelotero de Veraguas por agresión en juego de béisbol

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se produjo la agresión, así como para determinar las responsabilidades correspondientes.

El Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio en Las Tablas confirmó la medida de detención preventiva por seis meses contra el jugador de Veraguas, Juan Aizprúa, mientras avanzan las investigaciones por el incidente ocurrido durante un partido de béisbol el pasado sábado en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández.

El caso está relacionado con la agresión que dejó gravemente herido al jugador de Los Santos, Yeison Austin, quien recibió un batazo en la cabeza en medio del encuentro deportivo.

La decisión del tribunal ratifica la medida cautelar impuesta en primera instancia, al considerar la gravedad de los hechos y la necesidad de garantizar el desarrollo de la investigación.

El hecho ha generado conmoción en el ámbito deportivo nacional, al tratarse de un incidente violento ocurrido dentro de un juego, escenario que tradicionalmente promueve la sana competencia.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se produjo la agresión, así como para determinar las responsabilidades correspondientes.

Por su parte, el estado de salud del jugador afectado no ha sido detallado oficialmente en esta audiencia, aunque el caso continúa bajo seguimiento de las autoridades judiciales y deportivas.

Información de Eduardo Javier Vega