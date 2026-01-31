Confirman detención provisional para hombre de 34 años por hurto de reses en Coclé

La decisión judicial se adopta durante una audiencia celebrada el pasado 30 de enero, tras una solicitud presentada por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de Coclé, que sustenta la necesidad de mantener la medida mientras avanzan las investigaciones.

Coclé/Un hombre de 34 años se mantendrá bajo detención provisional luego de que el Tribunal de Apelaciones de Coclé y Veraguas confirmara la medida cautelar en su contra, en el marco de una investigación por el presunto hurto de ganado en la provincia de Coclé.

De acuerdo con las autoridades, el caso está relacionado con un hecho ocurrido entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de enero de 2026, cuando desconocidos hurtan tres reses en una finca ubicada en Coclé, propiedad de una víctima de 37 años.

Como parte de las diligencias del proceso, el Ministerio Público realiza allanamientos la noche del 15 de enero, que permiten la recuperación de dos de los bovinos en una residencia ubicada en el sector de Las Delicias, en Penonomé.

El tribunal determina mantener la detención provisional al considerar los elementos presentados durante la audiencia, mientras continúan las investigaciones relacionadas con este caso.