Continúa audiencia de formulación de imputaciones por red de narcotráfico que operaba en el Aeropuerto de Tocumen

En esta audiencia se debe presentar la formulación de imputación y luego solicitar medidas cautelares, lo que podría extender el proceso por varios días.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este sábado 15 de noviembre continúa la audiencia contra la red de tráfico de drogas que operaba desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen y diversos puertos del país, en la etapa de formulación de imputaciones contra los vinculados.

La noche del viernes se informó sobre la legalización de la aprehensión de 59 de las 60 personas detenidas en las operaciones Eros y Colibrí. Solo a uno de los aprehendidos no se le validó la detención debido a que se trató de un caso excepcional, en el que no se otorgó el control posterior correspondiente.

Tras la legalización de la aprehensión, el Ministerio Público debe presentar la formulación de imputación y luego solicitar medidas cautelares, lo que podría extender el proceso por varios días.

Durante la diligencia de ayer se dieron detalles del alcance internacional de esta red que utilizaba rutas aéreas y marítimas, maletas alteradas en aeropuertos y puntos estratégicos en el Caribe y el Pacífico panameño para traficar cocaína hacia Europa.

Una investigación que inició en 2023

Según expuso la Fiscalía, la investigación comenzó el 4 de enero de 2023, cuando se empezó a dar seguimiento a un grupo presuntamente dedicado al tráfico internacional de drogas.

El Ministerio Público detalló que la organización utilizaba las costas del Caribe, específicamente en la comarca Guna Yala, así como puertos del Pacífico, para introducir y mover cargamentos de droga.

Puedes leer: Legalizan aprehensión de 59 de los 60 aprehendidos en red de narcotráfico que operaba en el aeropuerto de Tocumen

Uno de los métodos más llamativos era la manipulación de colillas de equipaje en el Aeropuerto Internacional de Tocumen: reemplazaban etiquetas de maletas de pasajeros para colocarlas en equipajes que contenían cocaína y que luego eran enviadas como si fueran parte del equipaje regular de vuelo.

Un envío detectado en España encendió las alarmas

En la audiencia se mencionó uno de los 26 eventos investigados: una maleta que llegó al Aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde las autoridades españolas detectaron 28 kilos de cocaína.

Además, se mencionaron otros hechos vinculados a la red, entre ellos interceptaciones de droga, incautaciones de dinero, compras, tumbes y trasiegos dentro del territorio panameño, todos con el objetivo de enviar la droga al continente europeo.

Cabe señalar que más de 65 fiscales y 500 agentes participaron en el operativo nacional, que abarcó Panamá Este, Panamá Oeste y Veraguas.