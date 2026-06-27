Dirigente sindical Genaro López comparece este sábado ante juez de garantías por presunto peculado

La investigación vincula a ambos dirigentes con una presunta lesión patrimonial superior a los 750 mil dólares en perjuicio del Estado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los dirigentes sindicales Genaro López y Marcos Andrade comparecen este sábado ante un juez de garantías, quien deberá decidir sobre la legalidad de sus aprehensiones, la formulación de cargos y las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción dentro de una investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.

Ambos fueron aprehendidos el viernes durante la operación "SEDU", desarrollada por la Procuraduría General de la Nación con el apoyo de la Policía Nacional, como parte de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos asignados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, las pesquisas apuntan a una presunta lesión patrimonial de 750,951.50 dólares en perjuicio del Estado, vinculada al uso de recursos provenientes del 5 % del Seguro Educativo que se descuenta a trabajadores del sector público y privado.

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La investigación se inició a partir de un informe de auditoría que detectó supuestas irregularidades en la utilización de esos fondos, los cuales, según el Ministerio Público, debían destinarse a promover la educación sindical y contribuir a la reparación de centros educativos, pero presuntamente fueron utilizados para fines distintos a los establecidos por la ley.

Como parte de la operación, las autoridades realizaron diligencias de allanamiento y registro, previamente autorizadas por un juez de garantías, en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, donde ubicaron indicios relacionados con hechos que habrían ocurrido entre 2019 y 2023.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentará la legalidad de las aprehensiones y solicitará la imputación de cargos, mientras que el juez de garantías decidirá si existen los elementos suficientes para admitir la formulación de cargos y determinar las medidas cautelares que deberán cumplir los investigados mientras avanza el proceso penal.

Otra investigación

De forma paralela, Genaro López enfrenta otro proceso penal a cargo de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, en el que fue imputado por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsificación de documentos.

En esa investigación mantiene como medida cautelar el reporte periódico todos los viernes.

Según el Ministerio Público, ese expediente se originó en 2022, tras una querella presentada por el abogado Rolando Fernández Bultrón en representación de 143 trabajadores de la construcción afiliados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) en isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.

La Fiscalía sostiene que el caso está relacionado con una presunta transacción para la compra y venta de una isla que habría sido realizada por dirigentes sindicales a nombre de la organización.