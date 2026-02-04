Juicio Odebrecht: Día 14 de audiencia inicia con la comparecencia de testigo desde España

Panamá/El 14 día de audiencia del juicio Odebrecht dio inicio con la comparecencia de Juan Cejudo Peña, quien testifica desde la embajada de Panamá en España y traído al proceso por la defensa de Jaume Pamies Dola.

Se trata del testigo que ayer no pudo comparecer debido a que el personal diplomático que se hallaba en la embajada no estaba debidamente autorizada para dar fe en nombre de la jueza Baloisa Marquínez de la identidad del testigo.

Hoy, Cejudo Peña empezó a señalar que es economista, ha ejercido como docente y actualmente es jubilado. Señaló que del proceso sabe que hay dos personas procesadas (Jaume Pamies y Cristina Lozano).

Para esta etapa del proceso, la jueza Baloisa Marquínez ya advirtió que, de no comparecer el testigo en la fecha que le corresponde, será considerado como no presentado. A parte de Juan Cejudo Peña, también comparecerán hoy Santiago de Roseló Piera, Luis Enrique De Gracia y Lía De Chiari.