Juicio Odebrecht: testigo clave de la Fiscalía continúa en el estrado por tercer día consecutivo

Panamá/El juicio por el caso Odebrecht entra este viernes en su undécimo día de audiencia con la continuidad del testimonio del perito Antonio Lim, quien subirá al estrado por tercer día consecutivo, en lo que ya se perfila como la fase final de su declaración, aunque varios abogados han advertido que aún mantienen una cantidad importante de preguntas pendientes.

Lim, pieza clave en el proceso, deberá responder hoy a los contrainterrogatorios de distintos abogados de la defensa, luego de una extensa jornada previa en la que pasó más de 10 horas contestando cuestionamientos de múltiples representantes legales, que giraron entorno a su idoneidad como perito y las conclusiones contenidas en su informe técnico-financiero.

La relevancia de este peritaje radica en que el informe elaborado por Lim sirvió de base a la Fiscalía para sustentar la tesis de que en Panamá se habría producido lavado de dinero, producto de los sobornos que Odebrecht confesó haber pagado. Según lo expuesto en el juicio, el perito logró detallar miles de transacciones financieras, reconstruyendo el recorrido del dinero y cómo este se movía de una cuenta a otra a lo largo de varios años.

Una vez concluya la declaración de Lim, deberá subir al estrado otro testigo convocado por el Ministerio Público.